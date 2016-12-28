Buffon Emeklilik Düşünmüyor

Önce Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo 40 yaşına kadar oynamak istediğini söyledi. Ardından M.United’in yıldızı Zlatan Ibrahimovic 50 yaşına kadar forma giyebileceğini söyledi. Juventus kalecisi Gianluigi Buffon ise son açıklamasıyla 2 yıldızı da gölgede bıraktı.

Emekli olmayı aklının ucundan bile geçirdiğini söyleyen 39 yaşındaki Buffon espriyle karışık 65 yaşına kadar oynayabileceğini söyledi.

Buffon daha önce 2018 dünya kupasının ardından emekli olacağını açıklamış,fakat son konuşmasında kararını değiştirdiği görünüyor.Kendisini hala çok genç hissettiğini vurgulayan Buffon,emeklilik planlarını rafa kaldırdığı dile getirdi.

Buffon Yaşlanmıyor

Yetenekleri dramatik şekilde gerilemediği sürece oynamaya devam etmek istediğini belirten Buffon “10-15 “yıl daha futbol oynayabilir miyim bilmiyorum ama (gülerek) 65 yaşına kadar daha oynayabilirim ifadelerini kullandı.