Borussia Mönchengladbach’ta Yeni Dönem

Borussia Mönchenglandbach Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ekim 2015’te takımın başına geçen 45 yaşındaki Alman teknik direktör Schubert’in görevine son verildiği bildirildi.

Bundesliga’da son 4 maçında 3 mağlubiyet yaşayan Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ise İtalya’nın Fiorentina takımıyla mücadele edecek.

Borussia Mönchengladbach’ta Andre Schubert dönemi biterken yerine Dieter Hecking getirildi.

Parlak Bir Kariyer

Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Hecking ile Haziran 2019’a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Alman çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde Hannover 96, Nürnberg ve Wolfsburg’ta görev yaptı. Hecking, son olarak başında bulunduğu Wolfsburg’a 2015’te Almanya Kupası’nı kazandırmış, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynatmıştı.