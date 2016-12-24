Beşiktaş’tan Bursaspor’a Jest

10.12.2016 tarihinde Vodafone Arena’daki Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrasında stat yakınında yaşanan kalleş terör saldırısı, tüm ülkeyi derinden yaralarken birlik ve beraberlik anlamında ciddi adımlar atılmıştı. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de tüm spor kulüplerinin taraftarları arasında yaşanan tartışme ve kavgaların bir son bulmasıydı.Yıllardır kavgalı olan iki kulüp taraftarları bile teröre karşı tek yürek halinde olup herkese örnek olmuştur.Bu sebep’ten dolayı Beşiktaş ve Bursasporlu yöneticillerin girişimiyle devre arasında dostluk maçı yapılacağı bilgisi kamu oyuyla paylaşıldı.Bursasporlu taraftarlar, “Bizim için artık Beşiktaş düşmanlığı bitti; aramız bozuk, kanımız değil” ifadelerini kullanıp dostluk elini uzatmıştı. Şimdi de Siyah-Beyazlılar, bu dostluğu daha da pekiştirmek adına dev bir adım attı.

Teklif Fikret Orman’dan

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın görüşme yaptığı Bursa Başkanı Ali Ay’a, iki takımın devre arasında Antalya’da bir dostluk maçı yapması ve gelirinin de şehit ailelerine bırakılması yönünde teklif sundu. Beşiktaş başkanın bu yaklaşımını oldukça samimi ve yerinde bulan Ay, konuyu teknik ekiple görüştükten sonra yanıt vereceklerini, programda bir aksilik olmazsa bu maçı oynayacaklarını söyledi.