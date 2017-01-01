Beşiktaş’ta Hedef Brezilyalı Stoper Messias

Bir süre önce Brezilya’nın Cruzeiro takımında forma giyen Manoel Messias ile temasa geçen yönetim kurulu, bonservis bedeli konusunda pazarlıklara devam ediyor. Ancak görüşmeleri tıkayan en büyük faktör oyuncunun eski takımı Atletico Paranaense.

Kariyerinde sadece Cruzeiro ve Atletico Paranaense formaları giyen 26 yaşındaki oyuncunun bonservisinde bu iki kulüp de söz sahibi. Messias transferi için iki kulüple de anlaşmaya çalışan siyah-beyazlılar, henüz istediği sonuca ulaşamadı.

Son 3 yıldır Cruzerio forması giymesine rağmen bonservisinin belli bir bölümünde hak sahibi olan Paranaense kulübü, anlaşma sağlanamamasının en önemli sebebi konumunda. Zira yönetimin Cruzeiro ile 3.5 milyon euro karşılığında el sıkışmasına rağmen, diğer kulübün şartları kabul etmemesi görüşmeleri tıkanma noktasına getirdi. Atletico Paranaense yetkililerini ikna etmeye çalışan yönetim, bir süre daha görüşmelerini sürdürecek.

Beşiktaş, Manoel Messias için sezon başında da girişimlerde bulunmuş fakat bonservis bedeli konusunda uzlaşma sağlanamadığı için transfer gerçekleşmemişti.