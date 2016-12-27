Beşiktaş’ın Yeni Transferi Babel İstanbul’da

Beşiktaş yönetiminin uzun uğraşlar sonucunda ikna etmeyi başardığı Ryan Babel’in Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ile bir araya geldi. Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde bulunacak olan Ryan Babel, Beşiktaş’ın bu akşam Gaziantepspor ile oynayacağı maçta da tribündeki yerini alacak.

Bu sezon sonuna kadar 850 bin euro, önümüzdeki yıllar için de 1 milyon 750’şer bin euro alacak olan Hollandalı oyuncu, Beşiktaş’ta 49 numaralı formayı giyecek.

Babel Başarı İçin Beşiktaş’ta

Ryan Babel yaptığı açıklamada; “Beşiktaş’a şampiyonluk yaşamak için geliyorum. Geçtiğimiz sezon bu takım şampiyon oldu ve bu yıl da şampiyon olmak istiyoruz, bu takımın bir parçası olmaktan dolayı mutluyum” ifadelerini kullanmıştı.