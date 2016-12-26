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26 Aralık 2016

Doğan Uzun

Beşiktaş Taraftarından Üzülmez’e Tezahürat

26/12/2016 - 4:41

Beşiktaş - Gaziantepspor maçında ilginç anlar yaşandı. Siyah beyazlı taraftarlar, eski oyuncuları İbrahim Üzülmez'e takımı ayağa kaldır şeklinde tezahüratlarda bulundu. Üzülmez'de bu isteklere karşılıksız kalması.
Beşiktaş Taraftarından Üzülmez’e Tezahürat

Maçın ilk yarısında Gaziantepspor’lu oyuncuların üst üste sakatlanarak yerde kalması sonuçu Beşiktaş taraftarları İbrahim Üzülmez’e seslenerek “ibo takımı ayağa kaldır”diye tezahüratta bulundu.Gaziantepspor Teknik Direktörü ve eski Beşiktaşlı İbrahim Üzülmez’de yapılan tezaüratlara sessiz kalmayarak sahadaki oyuncularına dönerek “Ayağa kalkın” diye şeklinde seslendi.

Beşiktaş taraftarı bu olay sonrasında İbrahim Üzülmeze “Ooo Deli İbrahim” şeklinde tezahüratta bulundu.Gaziantep’in Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez’e Beşiktaş’ta oynadığı dönemde “Deli İbrahim”lakabı takılmıştır.

Kazanan Beşiktaş

Siyah beyazlılar zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrılarak lider Başakşehir’in puan kaybettiği haftada önemli bir avantaj elde etti. Galibiyeti getiren gol Aboubakar’dan geldi.


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