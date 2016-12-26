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26 Aralık 2016

Doğan Uzun

Beşiktaş Haftayı Kayıpsız Kapattı

26/12/2016 - 3:38

Spor Toto Süper Lig'in 16. Haftasında lider Medipol Başakşehir'in Adana deplasmanından beraberlikle dönmesinden sonra Beşiktaş’ın ligin ilk yarısındaki son maçta iştahı kabardı ve maça bu bilinçle çıktı.
Beşiktaş Haftayı Kayıpsız Kapattı

Beşiktaş Gaziantepspor karşısında mücadeleye ilk dakikadan itibaren topa hükmeden taraf olurken, Gaziantepspor kontra ataklarla etkili oldu.

Beşiktaş’ta istenilen performansı bir türlü yakalıyamıyan Aboubakar, 41’de sahneye çıkarak belkide ligin ilerleyen günlerine damgasını vuran şık bir vuruş sonrası Beşiktaş’ı soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

Maçın yıldızı olana Aboubakar’ın 78.dakikada ceza sahası içerisinde yerde kalması sonrası penaltı kazanan Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup’un vuruşunu kaleci Gökhan tokatladı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş maçı 1-0’lık skorla kazandı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 35 yaparak liderle arasındaki puan farkını 1,’e indirmiş oldu ve 2.sıradaki yerini korudu. Gaziantepspor ise 11 puanda kaldı.


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