Ben Arfa Transferinde Son Durum

Uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Paris Saint Germain forması giyen Hatem Ben Arfa’nın kiralanması konusunda iki tarafın anlaştığı iddiaları günlerdir kulislerde konuşulan gündemlerin başında yerini alıyor. Ancak Fransa’dan konu ile ilgili yalanlama gecikmedi.

Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla adeta yeniden doğan ve sözleşmesinin 2016 yazında serbest kalmasının ardından PSG ile sözleşme imzalayan Hatem Ben Arfa, başkent ekibinde aradığını bulamadı.

İlk devresi geride kalan Ligue 1’de sadece dört maçta ilk 11’de yer alan ve 10 maçta oyuna sonradan giren Fransız futbolcu, PSG formasıyla henüz bir asist üretebildi. Unai Emery tarafından fazla şansı forma bulamayan ve devre arası transfer döneminde kiralık olarak takımdan gönderilebileceği ön görülen Ben Arfa’nın peşinde Fenerbahçe’nin olduğu bir süredir Fransız medyasında yer alan haberler arasında.

Bu akşam Ben Arfa’nın Fenerbahçe’ye 6 aylık kiralanması konusunda iki tarafın da anlaşmaya vardığı iddiası gündeme geldi. Ancak Fransız basınından RMC’ye konuşan PSG’ye yakın kaynaklar böyle bir anlaşmanın yapıldığını reddederken, Fenerbahçe ile görüşme yapıldığını yalanlamadı.

Sezon başında PSG ile 2017/2018 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan Hatem Ben Arfa, Fransız ekibinden yılda 4 milyon 800 bin euro kazanıyor.