Bayer Münih Liderliği Korudu

Dortmund mağlubiyetinden sonra ligde üst üste 4. maçını kazanan Bayern Münih, önümüzdeki hafta oynayacağı Leipzig maçı öncesinde Darmstaddeplasmanında kayıp yapmadı.

Böllenfalltor Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında ceza sahası dışından harika bir şut atan Douglas Costa’nın golüyle 1-0 kazanan Bayern Münih, bu galibiyetle beraber puanını 36’ya yükseltti. Art arda 7. mağlubiyetini alan Darmstadt ise 8 puanla son sırada kaldı.

Bundesliga’nın 15. haftasında Bayern Münih deplasmandaDarmstadt’ı 1-0 yendi ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık sonuçla sona erdi.

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İkinci yarıda Bayern Münih’e galibiyeti getiren golü ise 71. dakikada Douglas Costa kaydetti ve Bavyera ekibi 36 puan ve averajla liderliğini devam ettirdi. Darmstadt ise 8 puanla ligde son sırada kaldı.