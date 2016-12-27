Başakşehir’e Adanaspor Darbesi

Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında namağlup lider Başakşehir, Adanaspor’a konuk oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan Başakşehir, 43. dakikada Attamah’ın ceza sahası dışından muhteşem golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla 1-0 bitti. 52. dakikada Magaye Gueye skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Maçın 72. dakikasında ise Başakşehir, Mossoro ile topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek bu pozisyonda önce golü verdi daha sonra yan hakemle konuştu ve kararını değiştirerek ‘ofsayt’ gerekçesiyle golü iptal etti.

Bu pozisyondan sonra mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Medipol Başakşehir, Adanaspor’la 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatarak puanını 36’e yükseltti ve sezonun ilk yarısını bir maçı eksik Beşiktaş’ın önünde tamamladı ve 2016 yılını lider tamamladı.