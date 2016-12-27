Barcelona’da Hedef Coutinho

Ronaldinho, bir dönem formasını giydiği Barcelona’nın, Liverpool’da forma giyen Coutinho’yu uzun süredir yakından takip ettiğini ve genç oyuncunun transferine karar verdiğini söyledi.2003-2008 yılları arasında Avrupa’nın devinde adını futbolun efsaneleri arasına yazdıran Brezilyalı efsane, şu an elçiliğini yaptığı kulübün 24 yaşındaki Coutinho’nun transferinde kararlı olduğunu ifade etti.

“Coutinho umarım sakatlığından döndüğünde Liverpool’da bütün sezon gösterdiği formda oynamaya devam eder“ diyen Ronaldinho, The Sun’a yaptığı açıklamada “Bu sezon Avrupa’nın en çok öne çıkan oyuncularından birisi o. Barcelona’da da hayranlıkla takip edildiğini ben biliyorum” ifadelerini kullandı.

Coutinho Sakatlıktan Kurtulamıyor

Şu an bileğindeki sakatlık sebebiyle sahalardan uzak durumdaki Coutinho, Jurgen Klopp’un ekibinin hücumunda sakatlığı öncesinde kilit rol üstleniyordu ve 13 maçta attığı beş golde bunun bir göstergesi.