Barcelona’da Çıkış Sürüyor

Milli futbolcumuz Arda Turan, yedek kulübesinde başladığı maçta forma giyme şansı bulamadı. Mücadelenin 18. dakikasında daha yeni sözleşmesini uzatan ve 2021 yılına kadar 200 milyon serbest kalma bedeliyle nikah tazeleyen Luis Suarez’in golüyle 1-0 öne geçen Barcelona ilk yarıyı bu skorla kapatarak soyunma odasına önde girdi.

İkinci yarıda iki gol üst üste bulan Barcelona bir anda rakibi önünde 3-0 üstünlüğe ulaştı. İkinci yarıda dakikalar 67 iken Jordi Alba, 68. dakikasında yine Luis Suarez’in golleriyle durumu 3-0’a getiren Barcelona rahat bir nefes aldı.

Konuk ekip Espanyol’un yıldızı David Lopez’in 79. Dakikada bir gol atarak farkı ikiye indirse de 90’da süper star Lionel Messi ile yanıt veren Katalan devi, mücadeleyi 4-1’lik galibiyetle tamamladı.

Messi Göz Dolduruyor

Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin performansıyla yıldızlaştığı maçı rahat kazanan Barcelona, bu sonuçla puanını 34 yaparken Espanyol 22 puanda kaldı.