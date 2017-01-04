Barcelona Paulo Dybala İçin Nabız Yokluyor

23 yaşındaki Arjantin futbol takımlarından birisi olan Instituto’dan İtalyan Serie A ekibi Palermo’ya 11,90 milyon euro karşılığında transfer olmuştur.

Palermo’da gösterdiği başarılı performans nedeniyle 1 Temmuz 2015 tarihinde 32 milyon euro karşılığında Juventus’a transfer olmuştur.

Juventus ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Daybala ile tekrar masaya oturulacağı ve sözleşme uzatarak maaşının yükseltileceği kaydedildi.

İtalya basınında çıkan haberlere göre Barcelona’nın teknik direktörü Luis Enrique ve ekibinin Dybala için ilk görüşmeyi başlattığı bilgisi yer aldı.

Geleceğin Yıldızı Olarak Gösteriliyor

Bu sezon Seria A ‘da Juventus formasıyla çıktığı 15 maçta 4 gol ve 3 asist yaptı.