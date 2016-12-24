Bandırmasporda Alex Amado ile Yollar Ayrıldı

Amado’ya, kulübe bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiklerini aktaran Süngü, “Futbolcumuz, eşinin Brezilya’da hamile olduğunu ve ülkesine dönmek istediğini bildirdi, biz de uygun gördük.” dedi.

Feyyaz Uçar da hafta sonu deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile yapacakları maçtan puan veya puanlarla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Mersin İdmanyurdu, puantajda çok sıkıntılı ve umut arayan bir takım. Bizim de puana ihtiyacımız var. Maç zor geçecek. En iyi sonuçla dönmeye çalışacağız. Devre arasında yeni transferlere ihtiyacımız var. Takımımızın ana iskeletini koruyarak 4-5 mevki için takviye yapmamız gerekiyor. Takımdan ayrılmak isteyen bazı oyuncular da var. Bazı futbolcularla yolumuzu biz de ayırmak istiyoruz. Mersin İdmanyurdu maçında bu futbolcularımız için son değerlendirmeyi yapacağız.”

Feyyaz Uçar ligin son haftasında galibiyet alıp alt sıralardan uzaklaşmak ve ara dönemine rahat girmek istediğini belirtti.