Axel Witsel’den Juventus’a Kötü Haber

Zenit’ten sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Witsel,Juventus yerine Çin süper Lig’ine gidiyor.Çin’in iki takımı Shanghai SIPG ve Tianjin Quanjian yıldız oyuncuya yıllık 18 milyon euro ‘luk teklif götürdü. Özelliklede teknik direktörlüğünü Fabio Cannavaro’nun yaptığı Quanjian takımı bu transfer için oldukça istekli olduğu belirtiliyor.

İtalya medyasında çıkan haberlere göre Witsel, Juventus ile Şampiyonlar ligin’de oynamak yerine Asya’da kariyerini sürdürmeyi seçti ve Juventus’un teklifini reddetti.

Witsel Çin Yolcusu

İtalya basınana konuşan Witsel , Çin’den hayır diyemiyeceği bir teklif aldığını söylerken benim için çok zor bir karardı.Bir tarafta dünyanın en iyi takımlarından Juventus diğer taraftada ailem. Çin’den gelen teklif çok ciddiydi ve bu teklifi geri çeviremezdim dedi.