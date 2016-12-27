Avni Aker Devri Kapanıyor

İkinci yarıda maçlarını Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynayacak olan Trabzonspor, 65 yılda pek çok zafere, pek çok başarıya bunun yanında pek çok da hüzne tanıklık eden Avni Aker’e bugün galibiyetle veda etmek istiyor.

Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe ile oynanacak olan maça yoğun ilgi gösteriyor. Bordo- mavililer, Perşembe gününden itibaren satışa sunulan biletlerin yaklaşık 15 binini tüketti. Kombinelerle birlikteFenerbahçe maçında tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Trabzonspor yönetim kurulunun da maça gelecek olan taraftarlara, Avni Aker’e veda maçı olması nedeniyle çeşitli görsel etkinlikler izleteceği öğrenildi. F.Bahçe taraftarı ise bu karşılaşmada tribünde olamayacak.

KOZU ERSUN YANAL

Fenerbahçe ile 2013-14 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör Ersun Yanal, iki takımı da yakından tanıyor. Yanal, Trabzon’un başında F.Bahçe’ye karşı çıktığı 4 maçta; 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.