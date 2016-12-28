Arsenal Zirve Takibini Sürdürüyor

Zirve mücadelesi veren Arsenal, Premier Ligin 18. haftasında evinde West Bromwich Albion’u konuk etti. İlk yarıda rakibine top göstermeyen Arsenal, iyi kapanan rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlandı. Oyunun kontrolünü rakibine bırakan konuk ekip tamamen kapandı ve ani ataklarla gol aradı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Arsenal, 50.dakikada üst üste iki pozisyondan yararlanamadı. Alexis Sanchez altı pas yakınlarından topu direğe nişanladı ve net bir fırsattan yararlanamadı. Yine Şilili yıldız ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Arsenal baskılı oyununu sürdürdü. West Bromwich ikinci yarıda katı savunma yaparak Arsenal’in pas kanallarını kapattı. Rakibinin katı savunmasını aşamayan Wenger’in öğrencileri aradığı golü bulamadı.

86.dakikada Fransız yıldızı Olivier Giroud ile öne geçen Arsenal rahat bir nefes aldı ve aradığı golü buldu. Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Arsenal maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 35’e çıkardı. Dördüncü sıranın sahibi oldu. West Bromwich Albion ise 24 puanla sekizinci sırada kaldı.