Arsenal Rahat Kazandı

Arsenal’in Fransız forvet oyuncusu Giroud, sahalarda nadir görülen bir gole imza attı. Alexis Sanchez’in sol kanattan yaptığı ortada Giroud, arkasında kalan topa “akrep vuruşu” diye bilinen şekilde dokundu. Üst direğe çarpan top ağlarla buluştu. Bu skor’la ilk yarı 1 – 0 lık sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıdada etkili oyununu sürdüren Arsenal, 56. dakikada Iwobi ile farkı ikiye çıkardı. Oynadığı futbolla göz dolduran genç Nijreyalı ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi. Geriye kalan dakikalarda gol fırsatları yakalamaya devam eden ev sahibi, bu fırsatlardan yararlanamayınca sahadan 2-0’lık zaferle ayrıldı.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Arsenal 40 puana yükseldi ve lider Chelsea ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu. Galibiyet hasreti 5 haftaya çıkan Crystal Palace ise 16 puanda kaldı.

Bu sonuçla Arsenal 2017’ye galibiyetle başlamış oldu.