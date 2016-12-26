Arda Turan’a Çin’den Çılgın Teklif

Bu sezon 2 kez hattrick yapan ve kendi profesyonel hayatındaki gol sayısını şimdiden ilk yarıda yakalayan milli oyuncuya Çin süper liginin son şampiyonu Guangzhou Evergrande inanılmaz bir teklifin geleceği belirtiliyor.

Chelsea’dan Oscar’ı astronomik bir fiyatla transfer yapan Çin süper ligi. Barcelona’nın Türk yıldızı Arda Turan için 50 milyon Euro, yani 185 milyon TL.gözden çıkartığı söyleniyor.

Bu teklifin menajeri aracılığı ile Arda Turan’a iletileceği, olumlu yanıt gelmesi durumunda da İspanyol ekibinin kapısının çalınacağı öğrenildi.

İspanya’da çok mutlu olduğunu her fırsatta söylese de yıldız oyuncunun aklı bu astronomik teklifle gerçekten de karıştı. Milli oyuncumuz eğer Çin’e giderse kazançını 3’e katlamış olacak.