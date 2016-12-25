Arda Turan Barcelona’dan Ayrılabilir

Arda ‘nın bu sezon Messi ve Suarez’den sonra geldiğini ifade eden gazete, Türk futbolcunun devre arasında veya yaz transferinde kullanılabileceğini yazdı.

Arda’nın Real Madrid maçında yaptığı hata dışında Arda Turan’ın kusursuz bir ilk yarı geçirdiğine vurgu yapılırken, Atletico Madrid’den niçin transfer edildiğini kanıtladı. Artık adı diğer kulüplerce daha sıkça anılıyor. Henüz 30 yaşına girmedi. Premier Lig ve Bundesliga için iyi bir seçenek. Barcelona sportif ve ekonomik gerekçelerle Arda’yı satmayı düşünüyor. Bu kararda oyuncunun isteği de ön planda olacak” ifadelerine yer verildi.

Arda’dan İnanılmaz İstatistik

Türk Futbolcunun bu sezon çıktığı 19 maçta 11 gol atan ve 7 asist yapan milli futbolcumuz, geçen sezon yaşadığı talihsizliklerin üstünü örterek yeni bir sayfa açtı. Şampiyonlar Ligi’ndeki Borussia Mönchengladbach maçında 3 gol ve 1 asistlik katkı yaparak dünya futbolunun gündemini etkileyen başarılı futbolcu, Barcelona’dan ayrılmayı ise kesinlikle düşünmüyor.