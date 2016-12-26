Antalyaspor’da Eto Bilmecesi

Mario Gomez’in Almanya’ya gitmesi ve Yeni transfer Aboubakar’ın performansından memnun olmayan Beşiktaş yönetimi sezon başında da uzun süre Eto’o ile flört etmiş, hatta Kamerunlu futbolcu Siyah- Beyazlı yöneticilerle bir araya gelmiş, ancak Antalyaspor şartları çok ağırlaştırınca transfer gerçekleşmemişti.

Antalyaspor ile sözleşmesi 2018’de bitecek Eto’o için Antalyaspor’un 1 milyon Euro’ya ek bir de Kerim Frei’ı istediği, ancak Beşiktaş’lı yönetimin sezon sonuna kadar kiralama seçeneğine sıcak baktığı gelen haberler arasında. Kamerunlu yıldızın ise Antalyaspor’da kazandığından daha yüksek bir ücret talep etmediği ifade edildi.

Şenol Güneş Sıcak Bakıyor

Şenol Güneş’in de deneyimli, ligi tanıyan ve formda bir oyuncuya sıcak baktığını yönetime aktardığı vurgulandı.