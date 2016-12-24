Antalyaspor’da 2 Ayrılık Birden

Kırmızı-beyazlı oyuncular Şahin Aygüneş ve Diarra, sezon başında M’bolhi, Can Arat, Kadir Bekmezci ve Ahmet Aras ile beraber, teknik direktör Jose Morais’in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı.

Antalyaspor’da teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay’ın getirilmesiyle bu futbolcular, milli maç aralarında Süper Lig takımları ve 21 yaş altı takımıyla yapılan hazırlık maçlarında zaman zaman kadroda yer alıyordu.

25.12.2016 Pazar günü yapılacak Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ederken.Teknik direktör Rıza Çalımbay İstanbul’da olduğu için takımı yardımcıları çalıştırdı. Menisküs ameliyatı olan kaleci Ferhat Kaplan ile Bursaspor maçında sakatlanan Zeki Yıldırım antrenmana çıkmadı. Geçen hafta antrenmanda sakatlanan Yusuf Çelik, takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

Antalyaspor’un Rakibi Bursaspor

Bursaspor maçında ilk onbirde oynayan futbolcularımız düz koşu ve yürüyüş ile antrenmanı tamamlarken, diğer grup düz koşu ve beşe ikiden sonra yarım sahada çiftkale maç yaptı. Çift kale maçı, sarı yelekli takım kazandı. Antalyasporumuz, yarın da Hasan Subaşı Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.