Kategoriler

25 Aralık 2016

Doğan Uzun

Ali Tandoğan’dan Giresunspor Maçı Öncesi Açıklamalar

25/12/2016 - 0:31

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Denizlispor kendi evinde Giresunspor'u konuk edecek teknik direktörü Ali Tandoğan, amaçlarının ilk devreyi galibiyetle kapatmak olduğunu söyledi.
Ali Tandoğan’dan Giresunspor Maçı Öncesi Açıklamalar
Ali Tandoğan'dan Giresunspor Maçı Öncesi Açıklamalar

Denizlispor takımı, 25 Aralık Pazar günü Giresunspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, teknik direktör Tandoğan yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri’ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Tandoğan, basına yaptığı açıklamada, kendi sahalarında Ümraniyespor ile oynadıkları karşılaşmayı kaybettiklerini ve Eskişehirspor deplasmanında ise galip geldiklerini hatırlatarak, dış sahada kazanmanın verdiği mutluluğunun farklı olduğunu belirtti.

Tandoğan, “Bundan önceki maçlarımızda eksik oyuncumuz da vardı, kolu kanadı kırık maçlar oynadık. İçeride oynadığımız Ümraniye maçında oyuncu değişikliklerimizi sakatlıklardan dolayı yapamadık. Kazanmak için ne yapabileceğimiz üzerine ciddi ciddi çalışıyoruz.” diye konuştu.

“Ciddi bir rakip ile oynayacağız, oyun sistemimizi bozmak için her şeyi yapacaklardır. Biz de iyi oyunu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Kolay bir maçımız yok, top sizdeyken neler yaptığınız önemli. Pozisyonları değerlendiremediğinizde rakibinizi açamıyorsunuz. Biz bunları çözmek için elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Amacımız, önümüzü daha rahat görebilmek amacıyla ilk devreyi galibiyetle kapatmak.”

Giresunsporla aradaki 3 puanlık farkı kapatarak,diğer takımlarında maçlarını kaybederek ligin ilk yarısında üst sıralarda bitirmek olduğunu belirtti.


Tümü

Yorum Yap

MAİL GRUBUNA KATIL