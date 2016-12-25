Ali Tandoğan’dan Giresunspor Maçı Öncesi Açıklamalar

Denizlispor takımı, 25 Aralık Pazar günü Giresunspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, teknik direktör Tandoğan yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri’ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Tandoğan, basına yaptığı açıklamada, kendi sahalarında Ümraniyespor ile oynadıkları karşılaşmayı kaybettiklerini ve Eskişehirspor deplasmanında ise galip geldiklerini hatırlatarak, dış sahada kazanmanın verdiği mutluluğunun farklı olduğunu belirtti.

Tandoğan, “Bundan önceki maçlarımızda eksik oyuncumuz da vardı, kolu kanadı kırık maçlar oynadık. İçeride oynadığımız Ümraniye maçında oyuncu değişikliklerimizi sakatlıklardan dolayı yapamadık. Kazanmak için ne yapabileceğimiz üzerine ciddi ciddi çalışıyoruz.” diye konuştu.

“Ciddi bir rakip ile oynayacağız, oyun sistemimizi bozmak için her şeyi yapacaklardır. Biz de iyi oyunu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Kolay bir maçımız yok, top sizdeyken neler yaptığınız önemli. Pozisyonları değerlendiremediğinizde rakibinizi açamıyorsunuz. Biz bunları çözmek için elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Amacımız, önümüzü daha rahat görebilmek amacıyla ilk devreyi galibiyetle kapatmak.”

Giresunsporla aradaki 3 puanlık farkı kapatarak,diğer takımlarında maçlarını kaybederek ligin ilk yarısında üst sıralarda bitirmek olduğunu belirtti.