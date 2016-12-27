Alexis Sanchez İlkay’ı Tanımıyormuş

Premier Lig’de Manchester City ile Arsenal karşılaşmış ve sahadan ev sahibi ekibin üstünlüğü ile 2-1 bitmiştir.

Sakatlık geçiren İlkay Gündoğan’a destek amaçlı seremoniye İlkay Gündoğan formalarıyla çıkan Manchester City futbolcuları dikkat çekmişti. Bu olayla alakalı ilginç bir detay ortaya çıktı.

Mücadeleden günler sonra sosyal medyaya düşen Sanchez’in İlkay Gündoğan’ı tanımaması büyük dikkat çekti.

Manchester City’nin Şilili kalecisi Bravo, maç öncesi tünelde vatandaşı Alexis Sanchez ile sohbet etti. Sohbet esnasında Alexis, Bravo’ya, ”8 numara kim? Neden herkes onun formasını giydi?” şeklinde soru yöneltti. Bravo ise İlkay’ın sakatlığını belirterek, ”Ciddi biçimde sakatlandı. Bu yüzden onun formasını giydik.” dedi.

Bunun ardından İlkay’ı bir genç takım oyuncusu zanneden Alexis, ”Kim o? Genç takımdan biri mi?” şeklinde bir soru daha yöneltti ve Bravo ise bu soruya gülerek, ”Hayır. Almanya Milli Takımı’nda oynuyor.” cevabını verdi. Alexis ise ”Ee her şeyi bilemem öyle değil mi?” şeklinde gülerek bir cevap vererek konunun kapanmasını sağladı.