Alexis Sanchez Arsenal’den Ayrılabilir

Arsenal’da bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Alexis Sanchez’in, Londra kulübüyle 2018 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için yapılan müzakereler tıkanma noktasına geldi.

Arsenal’da Alexis Sanchez dönemi sona eriyor. İngiltere’nin köklü gazetelerinden Daily Telegraph’ta yer alan iddialara göre, takımda mutsuz olan Alexis Sanchez, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Alexis Sanchez’in takımdan ayrılması halinde ise ilk talip olacak takımlar ise Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ve Arsenal’ın ligdeki en büyük rakiplerinden Manchester City. Geçmiş dönemde oyuncuyla ilgilenen Bayern Münih’in, yaşı ilerleyen Arjen Robben ve Franck Ribery’nin yerine Şilili yıldızı düşündüğü ve önümüzdeki sezon Bayern Münih’ten ayrılarak Manchester City’nin başına geçecek olan Pep Guardiola’nın Alexis Sanchez’i transfer etmek isteyebileceği kaydedildi.

Haftada 200.000 sterlin talep ettiği kulübünden beklediği yanıtı alamayan Şilili yıldız , geçtiğimiz gün SkySports’a sözleşme görüşmeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Arsenal’da çok mutlu olduğunu dile getiren Sanchez, “Londra’da kendimi çok huzurlu hissediyorum. Gerek teknik ekip, gerekse takım arkadaşlarımla ilişkim çok iyi ve bana yardımcı olan herkese minnettarım. Arsenal’da forma giymekten büyük keyif alıyorum, ancak kulüpteki geleceğim benden çok Arsenal’a bağlı. Sözleşme görüşmelerinde kulübün bana duyduğu güveni göstermesi gerekiyor.” diyerek topu Londra ekibinin yöneticilerine attı.

Hedefim Şampiyonluk

27 yaşındaki futbolcu, taraftarların sevgilisi haline geldiğinin hatırlatılması üzerine, “Arsenal’ın çok tutkulu bir taraftar grubu var. Her maçta stadı dolduruyorlar, hatta stat dışında bile bizim adımızı haykırıyorlar. Taraftarın bana gösterdiği ilgiden büyük keyif alıyorum ve onlar için bu kulübe yeni kupalar kazandırmak istiyorum. Hedefim, Arsenal ile Premier League ve Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak.” ifadelerini kullandı.

2014 yılında Barcelona’dan Arsenal’a transfer olan Alexis Sanchez, bu sezon Premier League’de kaydettiği 12 gol ve 5 asistle kulübün gol yollarındaki en etkili ismi konumunda.