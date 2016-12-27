Akhisar Belediyespor’da İşler Yolunda

Atiker Konyaspor son 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilgi yüzü görmemişti. Bu maç Akhisar Belediyespor için zorlu geçeceği biliniyordu.Orta sıraları etkileyecek olan karşılaşmayı ev sahibi ekip Akhisar Belediyespor 1-0 yenerek rakibiyle arasındaki puan farkının açılmasını engellemiş ve lige verilen araya mutlu girmiş oldu.

Akhisar Belediyespor, Konyaspor mücadelesiyle puanını 20’ye yükseltti. Atiker Konyaspor ise bu maçı kaybederek 24 puanla 7.sıra’da kaldı.

Maçtan önemli anlar:

18. dakikasında kontratakla kendi sahasından çıkan Konyaspor’da Bajic’in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer Ali’nin şutunda, son olarak topun önüne yatan savunmadaki Caner, meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi.

31. dakikadan Ömer Ali’nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Bajic’in kafa vuruşunda kaleci Bora son anda uzanarak meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

33. dakikada sol kanattan Ömer Bayram’ın ortasında savunmayı aşan top arkada Onur’un önünde kaldı. Onur’un ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

65. dakikada Onur Ayık oyundan çıkarak yerine Ricardo Vaz Te oyuna dahil oldu.

77. dakikada Özer Hurmacı oyundan çıkıyor yerine Muğdat Çelik oyuna dahil oluyor.

Karşılaşmanın sonlarına doğru 65. Dakikada oyuna giren Ricardo Vaz Te 82. dakikada Akhisar Belediyespor adına topu ağlarla buluşturdu.