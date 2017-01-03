Akhisar Belediyespor’a Slovenyalı Soper

Bu sezon Gaziantepspor’dan forvet Daniel Larsson ile Galatasaray’dan Olcan Adın’ı transfer eden Akhisar Belediyespor bu sezonki 3. Transferini gerçekleştirmiş oldu.

Akhisar Belediyespor’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akhisarspor’umuz Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekiplerinden Henan Jianye’da forma giyen Slovenya Milli oyuncusu Miral Samardi ile son 1 yılı opsiyonlu olarak 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Kulüp Başkanımız Hüseyin Eryüksel Yönetim Kurulu üyelerimiz Süleyman İşci, İbrahim Evren Acar ve Zekeriya Güneş katıldı. Akhisarspor’umuza hayırlı olsun.”

Süper Lig temsilcisinin yeni transferinin yarın Antalya’da başlayacak olan devre arası kampına katılacağı bildirildi.

Samardzic 14 kez slovenya Milli Takımı formasını giyen Samardzic Türkiye’ye gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ve Akhisar’da başarılı olacağına inandığını söyledi.