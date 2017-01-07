Adriano Türkiye’den Ayrılmak İstiyor

Beşiktaş’ın Brezilyalı sol beki Adriano’nun yaşanan terör saldırılarından dolayı ailesini Barcelona’ya yolladığı ve Türkiye’den ayrılmayı planladığı iddia edildi.

Sezon başında Barcelona’dan Beşiktaş’a transfer olan ve siyah beyazlı formayla 22 resmi maça çıkan Adriano’nun Türkiye’de son dönemde artan terör saldırıları sebebiyle ayrılmayı planladığı öne sürüldü.

Katalan gazetesi El Mundo Deportivo’nun haberine göre; 2010-2016 yılları arasında Barcelona’da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, devre arasında uygun bir teklif gelmesi hâlinde Beşiktaş’tan ayrılmak istiyor.

Brezilyalı futbolcunun eşi ve çocuklarını Barcelona’ya geri gönderdiği belirtilen haberde, Adriano’nun son dönemde İstanbul’da yaşanan Vodafone Arena ve Riena saldırılarından etkilendiği ifade edildi.

Sebep Terör Olayları

Adriano’nun Beşiktaş’ta oynamaktan memnun olduğu ancak terör olaylarından etkilendiği için teklif gelmesi halinde bu transfer döneminde takımdan ayrılabileceği belirtildi.